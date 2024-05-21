Иван Таранов: на месте Акинфеева я бы играл лет до 45

Бывший центральный защитник московского ЦСКА Иван Таранов высказался о голкипере и капитане армейцев Игоре Акинфееве.

«Вратари могут играть и до 40 лет. У Игоря есть опыт, цепкость, прыгучесть. На его месте я бы играл лет до 45. Я понимаю, что график напряжённый и здоровье не железное. Но я рад, что Игорь находит в себе силы и мотивацию, продлевает контракт. Клубу тоже нужно отдать дань уважения. Бабаев неоднократно заявлял в СМИ, что если Акинфеев сам захочет продлить контракт, то они это сделают.

ЦСКА делает всё возможное, а Игорь — истинный армеец. Надеюсь, это не последний контракт с ЦСКА. Такая легенда и человек с большой буквы чем дольше будет играть, тем лучше для подрастающего поколения», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.