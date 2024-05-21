Кордоба: в матче с «Динамо» сделаем всё возможное, чтобы завоевать титул

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба высказался о предстоящем матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо». Напомним, восемь матчей заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги пройдут в один день, 25 мая, и начнутся в 16:30 по московскому времени.

«В матче с «Динамо» сделаем всё возможное, чтобы завоевать титул. Мы играем дома, и нам нужно воспользоваться этим преимуществом», — приводит слова Кордобы «РБ Спорт».

После 29 сыгранных туров сразу три команды всё ещё сохраняют шансы на чемпионство в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги. Московское «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице. На счету бело-голубых 56 очков. На второй строчке располагается петербургский «Зенит», у которого 54 очка. «Краснодар» с 53 очками пребывает на третьем месте.