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Кордоба: в матче с «Динамо» сделаем всё возможное, чтобы завоевать титул

Кордоба: в матче с «Динамо» сделаем всё возможное, чтобы завоевать титул
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Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба высказался о предстоящем матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо». Напомним, восемь матчей заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги пройдут в один день, 25 мая, и начнутся в 16:30 по московскому времени.

МИР Российская Премьер-лига . 30-й тур
25 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В матче с «Динамо» сделаем всё возможное, чтобы завоевать титул. Мы играем дома, и нам нужно воспользоваться этим преимуществом», — приводит слова Кордобы «РБ Спорт».

После 29 сыгранных туров сразу три команды всё ещё сохраняют шансы на чемпионство в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги. Московское «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице. На счету бело-голубых 56 очков. На второй строчке располагается петербургский «Зенит», у которого 54 очка. «Краснодар» с 53 очками пребывает на третьем месте.

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