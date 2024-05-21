Сёмин: Акинфеев ещё долго может играть на очень высоком уровне

Бывший главный тренер сборной России и «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о голкипере и капитане ЦСКА Игоре Акинфееве. Ранее в СМИ появилась информация, что Акинфеев продлит контракт с ЦСКА на два года на следующей неделе.

«Для меня это ожидаемо. Я считаю, что это правильно и справедливо. Игорь ещё долгое время может играть на очень-очень высоком уровне. Конечно, замены будут всегда, но, на мой взгляд, он важнейший игрок команды», — приводит слова Сёмина «РИА Новости Спорт».

В нынешнем сезоне Игорь Акинфеев принял участие в 26 матчах армейцев во всех официальных турнирах. Восемь из них российский голкипер отыграл «на ноль». При этом в общей сложности вратарь ЦСКА пропустил 34 мяча. Напомним, Акинфеев является воспитанником ЦСКА и выступает за команду уже больше 20 лет. На счету голкипера более 700 официальных матчей за армейцев. 38-летний футболист является шестикратным чемпионом России и семикратным обладателем Кубка страны.