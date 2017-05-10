Реднапп останется тренером «Бирмингем Сити» и подпишет контракт на один год

Известный британский специалист Гарри Реднапп согласился продолжить работу с «Бирмингем Сити». 70-летний Реднапп подпишет годичный контракт на этой неделе, информирует BBC. Специалист возглавил команду в апреле этого года, сменив на тренерском мостике Джанфранко Дзолу.
Английский специалист принял «Бирмингем» на 20-й позиции в чемпионате. По итогам сезона-2016/17 команда, выиграв два матча из трёх при Реднаппе, финишировала 19-й, сохранив прописку в Чемпионшипе. При этом детали договора с момента назначения Реднаппа не разглашались.