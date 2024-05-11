«Балтика» — «Динамо»: Тюкавин открыл счёт на третьей минуте матча

В эти минуты проходит матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречаются калининградская «Балтика» и московское «Динамо». Игра проводится на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступает Евгений Буланов из Саранска. Матч начался в 21:30 мск. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу гостей.
На третьей минуте матча гости вышли вперёд. В их составе голом отметился нападающий Константин Тюкавин.
После 27 туров чемпионата России «Балтика» набрала 26 очков и занимает 15-е место. «Динамо» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработало 50 очков и располагается на третьей строчке.
В нынешнем сезоне команды ранее встречались в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии бело-голубые обыграли «Балтику» со счётом 2:0.
- 11 мая 2024
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