Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб — Осасуна. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-тренер вратарей ЦСКА Чанов: Тороп молодец, но вся команда — герои

Экс-тренер вратарей ЦСКА Чанов: Тороп молодец, но вся команда — герои
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о победе красно-синих в матче 28-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:0).

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2024, суббота. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Чалов – 58'    

«Я думаю, что вся команда ЦСКА — главные герои, а Тороп дважды спас на последнем рубеже в очень сложных ситуациях, молодец. Это очень здорово, то есть в ЦСКА мы имеем ещё одного вратаря. Влад в этом сезоне уже достаточно получает игрового времени. Если взять все его сезоны и сравнить с нынешним, то есть большая разница по времени на поле. У него увеличиваются игровые минуты. А чем чаще ты играешь, тем больше обретаешь уверенность и в тебя больше верят партнёры по команде, особенно после матча с «Зенитом».

Я думаю, что неудачный вынос Торопа в первом тайме связан с психологией. Но, с другой стороны, Влад отдавал своему и, может быть, хотел, чтобы Обляков пропустил мяч, потому что пас был чётко в ногу, но очень сильно. В общем просто неудачный вынос», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Судьба чемпионства больше не в руках «Зенита»! ЦСКА буквально выгрыз победу в Петербурге
Судьба чемпионства больше не в руках «Зенита»! ЦСКА буквально выгрыз победу в Петербурге
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android