Экс-тренер вратарей ЦСКА Чанов: Тороп молодец, но вся команда — герои

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о победе красно-синих в матче 28-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:0).

«Я думаю, что вся команда ЦСКА — главные герои, а Тороп дважды спас на последнем рубеже в очень сложных ситуациях, молодец. Это очень здорово, то есть в ЦСКА мы имеем ещё одного вратаря. Влад в этом сезоне уже достаточно получает игрового времени. Если взять все его сезоны и сравнить с нынешним, то есть большая разница по времени на поле. У него увеличиваются игровые минуты. А чем чаще ты играешь, тем больше обретаешь уверенность и в тебя больше верят партнёры по команде, особенно после матча с «Зенитом».

Я думаю, что неудачный вынос Торопа в первом тайме связан с психологией. Но, с другой стороны, Влад отдавал своему и, может быть, хотел, чтобы Обляков пропустил мяч, потому что пас был чётко в ногу, но очень сильно. В общем просто неудачный вынос», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.