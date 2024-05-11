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Сергей Семак: «Зенит» не может забить даже в пустые ворота, жалко и обидно

Сергей Семак: «Зенит» не может забить даже в пустые ворота, жалко и обидно
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение от ЦСКА (0:1) в матче 28-го тура чемпионата России.

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2024, суббота. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Чалов – 58'    

«Для того чтобы побеждать, нужно забивать. В очередной раз не забили. И пропустили после обидного пенальти, который сами организовали.

Что в предыдущем матче, что в этом ситуация у наших ворот была спокойная. Но это человеческий фактор. А мы не можем забить даже в пустые ворота.

Жалко, обидно, ребята старались, создавали моменты. Но это футбол. Иногда он бывает такой.

Команда мотивированна абсолютно. Мы играли с первой до последней минуты. Но не можем забить. К сожалению, такое бывает. А так, думаю, не было ни одной игры, когда команда была бы немотивированной», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

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