Федотов: на «Зенит» никого не нужно мотивировать, в нас тоже есть самолюбие и амбиции

Главный тренер столичного ЦСКА Владимир Федотов высказался о мотивации своей команды в сегодняшнем победном матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Зенитом» (1:0).

«На «Зенит» никого не нужно мотивировать. В этом и заключается простота подготовки. Нужно быть готовым к игре «Зенита». А с мотивацией не возникает проблем.

Все понимают, что «Зенит» сражается за чемпионство. Но в нас тоже есть самолюбие и амбиции», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, исход встречи решил точный удар нападающего гостей Фёдора Чалова с пенальти на 58-й минуте.

ЦСКА набрал 42 очка и поднялся на шестое место в турнирной таблице, обойдя самарские «Крылья Советов» и казанский «Рубин».