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Федотов: на «Зенит» никого не нужно мотивировать, в нас тоже есть самолюбие и амбиции

Федотов: на «Зенит» никого не нужно мотивировать, в нас тоже есть самолюбие и амбиции
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Главный тренер столичного ЦСКА Владимир Федотов высказался о мотивации своей команды в сегодняшнем победном матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Зенитом» (1:0).

«На «Зенит» никого не нужно мотивировать. В этом и заключается простота подготовки. Нужно быть готовым к игре «Зенита». А с мотивацией не возникает проблем.

Все понимают, что «Зенит» сражается за чемпионство. Но в нас тоже есть самолюбие и амбиции», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, исход встречи решил точный удар нападающего гостей Фёдора Чалова с пенальти на 58-й минуте.

ЦСКА набрал 42 очка и поднялся на шестое место в турнирной таблице, обойдя самарские «Крылья Советов» и казанский «Рубин».

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2024, суббота. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Чалов – 58'    
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