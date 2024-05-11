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Главный тренер ЦСКА Федотов не стал обсуждать судейство после матча с «Зенитом»

Главный тренер ЦСКА Федотов не стал обсуждать судейство после матча с «Зенитом»
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Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов ответил на вопрос о судействе в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с петербургским «Зенитом» (1:0). Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2024, суббота. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Чалов – 58'    

«Наверное, всегда возникают объективные и субъективные моменты. Но не наша работа обсуждать судейство. У них есть свои руководители, которые разберут все спорные моменты. Футбол — контактный вид спорта. Эмоции порой преобладают над разумом. Но всё закончилось как закончилось. Есть органы, которые выносят вердикты», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

«Зенит» остался с 51 очком, однако сохранил лидерство в чемпионате благодаря поражению «Краснодара» от «Спартака» (0:1). ЦСКА набрал 42 очка и поднялся на шестое место, обойдя «Крылья Советов» и «Рубин».

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