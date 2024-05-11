Главный тренер ЦСКА Федотов не стал обсуждать судейство после матча с «Зенитом»

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов ответил на вопрос о судействе в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с петербургским «Зенитом» (1:0). Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.

«Наверное, всегда возникают объективные и субъективные моменты. Но не наша работа обсуждать судейство. У них есть свои руководители, которые разберут все спорные моменты. Футбол — контактный вид спорта. Эмоции порой преобладают над разумом. Но всё закончилось как закончилось. Есть органы, которые выносят вердикты», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

«Зенит» остался с 51 очком, однако сохранил лидерство в чемпионате благодаря поражению «Краснодара» от «Спартака» (0:1). ЦСКА набрал 42 очка и поднялся на шестое место, обойдя «Крылья Советов» и «Рубин».