Защитник Мойзес стал лучшим игроком матча 28-го тура РПЛ «Зенит» — ЦСКА

Бразильский легионер ЦСКА Мойзес признан лучшим игроком прошедшего матча с «Зенитом» (1:0) в 28-м туре Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

29-летний футболист провёл на поле весь матч, не отметившись результативными действиями, но стал одной из причин надёжной игры своей команды в обороне. ЦСКА не пропустил от «Зенита», обыграв действующего чемпиона благодаря голу Фёдора Чалова с пенальти.

В двух оставшихся матчах чемпионата России ЦСКА предстоит встретиться с «Пари НН» на выезде (20 мая) и с «Уралом» (25 мая) дома. Однако перед этими матчами армейцев ожидает противостояние с «Зенитом» в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Этот матч пройдёт в Санкт-Петербурге 15 мая.