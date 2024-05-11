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Защитник Мойзес стал лучшим игроком матча 28-го тура РПЛ «Зенит» — ЦСКА

Защитник Мойзес стал лучшим игроком матча 28-го тура РПЛ «Зенит» — ЦСКА
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Бразильский легионер ЦСКА Мойзес признан лучшим игроком прошедшего матча с «Зенитом» (1:0) в 28-м туре Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2024, суббота. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Чалов – 58'    

29-летний футболист провёл на поле весь матч, не отметившись результативными действиями, но стал одной из причин надёжной игры своей команды в обороне. ЦСКА не пропустил от «Зенита», обыграв действующего чемпиона благодаря голу Фёдора Чалова с пенальти.

В двух оставшихся матчах чемпионата России ЦСКА предстоит встретиться с «Пари НН» на выезде (20 мая) и с «Уралом» (25 мая) дома. Однако перед этими матчами армейцев ожидает противостояние с «Зенитом» в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Этот матч пройдёт в Санкт-Петербурге 15 мая.

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