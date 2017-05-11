Пюэль: «Саутгемптон» не заслуживал поражения «Арсеналу», это разочаровывает

Главный тренер «Саутгемптона» Клод Пюэль прокомментировал домашнее поражение от «Арсенала» (0:2) в вынесенном матче 26-го тура чемпионата Англии.
«Матчи против команд из первой шестёрки часто складываются одинаково: мы не можем найти в них победный путь. Каждый раз показываем футбол хорошего качества и имеем голевые моменты. Это жестоко по отношению к игрокам команды. На мой взгляд, сегодня мы, как минимум, заслуживали ничьи, а, может быть, и победы. «Арсенал» использовал свои шансы. С этим трудно смириться. Это досадно и сильно разочаровывает. Мы провели ещё один матч против команды из топ-6, не получив за него награды», — приводит слова Пюэля BBC Sport.