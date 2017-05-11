Зидан: Иско в стартовом составе в финале ЛЧ? Посмотрим

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан пока не решил, выпустит ли полузащитника Иско на поле в стартовом составе в финальном матче Лиги чемпионов. Французскому специалисту был задан вопрос об игроке после ответного матча полуфинала турнира с «Атлетико». Играя на поле соперника, «Реал» проиграл со счётом 1:2, но по сумме двух встреч вышел в финал. Автором гола «сливочных» стал Иско, игра которого в последнее время удостаивается высоких оценок со стороны СМИ и специалистов.
«Иско в стартовом составе в финале? Посмотрим, как будут развиваться события. Впереди у нас три матча в чемпионате Испании. Иско нам хорошо помог в этой игре», — цитирует Зидана Marca.
В финале Лиги чемпионов «Реал» встретится с туринским «Ювентусом». Матч состоится 3 июня в Кардиффе.