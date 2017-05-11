С. Рамос: результаты «Реала» — нечто невероятное, их будут помнить наши внуки

Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос не скрывал эмоций после ответного матча полуфинала Лиги чемпионов с «Атлетико». Подопечные Зинедина Зидана проиграли со счётом 1:2, но по сумме двух встреч вышли в финал.
«Эта команда испытывает голод по победам и имеет своё лицо. Мы сохраняли спокойствие после двух быстрых голов соперника. Конечно, нам хотелось бы другого дебюта игры. Гордимся тем, что за четыре года в третий раз вышли в финал Лиги чемпионов. Результаты «Реала» — нечто невероятное, их будут помнить наши внуки. И это надо ценить. Теперь нам надо сконцентрироваться на матчах Примеры. У нас ещё будет время подумать о финальной игре с «Ювентусом», — цитирует Рамоса Mundo Deportivo.
Финал Лиги чемпионов состоится 3 июня в Кардиффе.