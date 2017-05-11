Хонатан дос Сантос не исключает, что покинет «Вильярреал»

Полузащитник «Вильярреала» Хонатан дос Сантос не исключает смены клубной прописки по окончании нынешнего сезона. В услугах мексиканского футболиста заинтересован не один европейский клуб.
«Я знаю, что мной интересуются некоторые клубы. Но пока не окончится сезон, мы не будем обсуждать этот вопрос с руководством «Вильярреала». В будущем может произойти всё, что угодно. Если клуб получит предложение, которое устроит всех…» — приводит слова дос Сантоса El Periódico Mediterráneo.
По итогам 36 туров чемпионата Испании дос Сантос принял участие в 32 матчах, выйдя на поле в основном составе в 20 из них. Игрок стал автором 2 голов и стольких же результативных передач.