Ари, Фидлер и Манучарян дисквалифицированы на шесть матчей Кубка России

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал, какие решения приняты на очередном заседании КДК по итогам финала Кубка России «Урал» — «Локомотив» (0:2).
«По матчу «Урал» — «Локомотив» мы рассмотрели четыре красные карточки. Были удалены полузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан и нападающий Ари, а также полузащитник «Урала» Артём Фидлер и нападающий Эдгар Манучарян. Мы установили, что активно в драке участвовали Ари, Фидлер и Манучарян. Непосредственно Фарфан в драке не принимал участия, он пытался её предотвратить. За массовую драку во время матча приняли решение дисквалифицировать Ари, Фидлера и Манучаряна на шесть матчей Кубка России. К Фарфану никаких дополнительных санкций КДК не принял», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.