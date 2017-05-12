Бадштубер: «Шальке-04» и я были полезны друг другу

Защитник «Шальке-04» Хольгер Бадштубер не жалеет, что на правах аренды пополнил ряды этой команды. Правда, руководство и тренерский штаб гельзенкирхенского клуба больше не рассчитывают на футболиста, чей трансферный лист принадлежит мюнхенской «Баварии».
«Шальке» и я были полезны друг другу. Выступление за этот клуб на правах аренды было правильным и важным шагом», — написал Бадштубер на своей странице в «Твиттере».
Ранее сообщалось, что и «Бавария» не рассчитывает на Бадштубера, так что ему придётся найти себе новую команду. Его контракт с немецким грандом рассчитан до лета 2018 года.