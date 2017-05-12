Симеоне – Марину: большего для «Атлетико» я сделать не могу, теперь твоя очередь

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне считает, что с нынешним составом команды он не может добиться больших успехов, сообщает Cope.
Об этом аргентинский специалист сказал в беседе с генеральным директором столичного клуба Мигелем Анхелем Хилем Марином после ответного матча полуфинала Лиги чемпионов с «Реалом». «Атлетико» одержал победу со счётом 2:1, однако по сумме двух встреч в финал вышел «Королевский клуб».
«Большего для «Атлетико» я сделать не могу, теперь твоя очередь», — сказал Симеоне, отмечая важность приобретения новых футболистов.
В чемпионате Испании «Атлетико» по итогам 36 туров набрал 74 очка и располагается на 3-м месте. Команда уступает 10 очков «Барселоне» и «Реалу», занимающим 1-е и 2-е места соответственно.