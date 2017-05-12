Канунников: «Рубину» будет тяжело находить лазейки в обороне «Ростова»

Нападающий «Рубина» Максим Канунников поделился ожиданиями от выездного матча 28-го тура РФПЛ с «Ростовом». Встреча состоится 14 мая.
«Сезон нельзя занести в актив, но, идя от матча к матчу, мы выиграли два. Настроение в команде стало получше. Тренируемся также в одноразовом режиме, отталкиваемся от соперника. На последней тренировке делали упор на оборону. Тяжело будет играть против обороны «Ростова». Они играют компактно, мало пропускают, будет тяжело находить лазейки.
Игровое время я получаю, конечно, в последнее время из-за травмы спала результативность, что не может не возмущать. Поэтому в каждой игре ставлю перед собой задачу отметиться результативными действиями. Команда должна набирать очки и показывать цельную, командную игру», — сказал Канунников в эфире клубного ТВ.