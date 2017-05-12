«Армавир» получил лицензию на выступление в ФНЛ в следующем сезоне

12 мая «Армавир» получил лицензию Российского футбольного союза на выступление в Футбольной национальной лиге в сезоне-2017/2018.
«Клуб в полном объёме выполнил спортивные, инфраструктурные, кадрово-административные, правовые и финансовые критерии и единогласными решением соответствующей комиссии был допущен к соревнованиям на следующий спортивный сезон», — сообщается на официальном сайте «Армавира».
За четыре тура до конца чемпионата «Армавир» (53 очка) идёт на третьем месте в таблице зоны «Юг» ПФЛ, отставая на два балла от первого места, позволяющего сыграть в ФНЛ в следующем сезоне.