Анчелотти: матч «РБ Лейпциг» — «Бавария» будет настоящим футбольным праздником

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от выездного матча 33-го тура немецкой Бундеслиги с «РБ Лейпциг» (13 мая).
«Это будет настоящий футбольный праздник. Победа необходима для завершения сезона на мажорной ноте. Поэтому будет выставлен лучший состав. „Лейпциг“ проводит особенный сезон, они совершенно заслуженно занимают то место, которое занимают.
Хуммельс устал, у него есть небольшие проблемы. Но на следующей неделе он снова сможет тренироваться. Также не сыграет Хави Мартинес, а место в воротах займёт Штарке", — цитирует Анчелотти сайт «Баварии».