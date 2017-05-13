«Локо» — «Оренбург»: Лоськов выйдет с первых минут и установит рекорд ЧР

Стал известен стартовый состав «Локомотива» на матч 28-го тура РФПЛ с «Оренбургом».
В составе «железнодорожников» с первых минут появится полузащитник Дмитрий Лоськов. Таким образом, 43-летний ветеран станет первым футболистом, принявшим участие в 20 чемпионатах России. До этого Лоськов делил рекорд с Сергеем Семаком (19).
«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Пейчинович, Кверквелия, Михалик, И. Денисов, Тарасов, Фернандеш, Лоськов, Майкон, Ари.
Запасные: Коченков, Лобанцев, Янбаев, В. Денисов, Ротенберг, Маргасов, Ндинга, Коломейцев, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Галаджан.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 19:30 мск.