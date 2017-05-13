«Арсенал» победил «Сток» и приблизился к «Ливерпулю» на расстояние одного очка

«Арсенал» одержал победу над «Сток Сити» в матче 37-го тура чемпионата Англии. Встреча прошла в Сток-он-Тренте на стадионе «Бет365 — Британниа» и завершилась со счётом 4:1 в пользу «канониров».
Дубль в составе лондонской команды оформил Оливье Жиру, по одному мячу на свой счёт записали Алексис Санчес и Месут Озил. Единственный гол за «гончаров» забил Питер Крауч.
«Арсенал», занимающий пятое место в таблице АПЛ, набрал 69 очков и приблизился на расстояние одного балла к «Ливерпулю» (70), который идёт четвёртым. «Сток» (41) находится на 13-й позиции.