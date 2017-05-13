Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
ЧМ по хоккею 2017
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Ролан Гаррос 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Америка/WEC/Формула-Е Russian Drift Series
Дакар/Ралли-рейды
Бокс
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Борьба Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы
Прочие виды спорта Европейские игры 2015 Ride The Planet
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Сёмин: может, Лоськов решит и дальше играть, посмотрим

13 мая 2017, суббота. 21:34. Футбол

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин после победы над «Оренбургом» (4:0) в матче 28-го тура РФПЛ не исключил возможность того, что полузащитник Дмитрий Лоськов продолжит выступления в составе московской команды.

43-летний ветеран вывел «железнодорожников» на игру с «Оренбургом» с капитанской повязкой и был заменён на 13-й минуте. Лоськов провёл прощальный матч за «Локомотив» и сыграл в своём 20-м сезоне чемпионата России, установив рекорд.

«Очень хорошо то, что Лоськов закончил выступления в такой торжественной атмосфере, при победе. Но не знаю, может, он решит ещё дальше играть, посмотрим.

Самое важное сегодня – победа, она была нужна нам, мы должны набирать очки, чемпионат не закончился. Также хочу сказать спасибо болельщикам. Я видел баннеры в мою честь, но не знал, что их 70. Большое спасибо! Сегодня мы показали болельщикам выигранный в Кубке России трофей, и это тоже очень хорошо»», — сказал Сёмин в эфире телеканала «Наш футбол».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Локомотив ФК Оренбург Дмитрий Лоськов Юрий Сёмин
Новости. Футбол
13 мая 2017, суббота
21:54 Каррера: «Спартак» всегда играет на победу
21:53 Уткин: я прекращаю деятельность футбольного комментатора на телевидении
21:45 Тренер «Спартака» сдержал обещание побриться налысо в случае чемпионства
21:44 Евдокимов: Лоськов за 13 минут ни разу мяч не потерял, это хороший футболист
21:34 Сёмин: может, Лоськов решит и дальше играть, посмотрим
21:32 Евдокимов: так за выживание не борются, вышли в футбольчик поиграть
21:29 Давид Луис: если я скажу, что не думаю о золотом дубле, то солгу
21:20 «Арсенал» победил «Сток» и приблизился к «Ливерпулю» на расстояние одного очка
21:20 «Локомотив» разгромил «Оренбург» в прощальном матче Лоськова
21:13 Фанаты «Локомотива» по случаю юбилея Сёмина развернули 70 баннеров
21:01 «Лацио» потерпел поражение в матче с «Фиорентиной»
20:55 Полузащитник сборной Германии Вайгль из-за травмы пропустит Кубок конфедераций
20:49 Ари стал четвёртым игроком, забившим не менее 10 голов в РФПЛ-2016/17
20:44 Анчелотти — о матче «РБ Лейпциг» — «Бавария»: это была сумасшедшая игра
20:44 Митрюшкин провёл сухой матч в составе «Сьона», победившего вдесятером
20:38 «Спартак» установил рекорд по числу побед со счётом 1:0 в одном сезоне ЧР
20:36 Лоськов: наверное, в еврокубках больше не сыграю
20:32 Шмейхель: Стерлинг был в тройном офсайде во время гола Сильвы
20:18 Гаджиев: в эпизоде с голом «Спартака» игроки «Амкара» действовали не по уму
20:15 Роналдиньо: защитнику ЦСКА Фернандесу повезло, что его позвали играть за Россию
20:07 Врач с файерами, безбилетники и чемпионская раздевалка. Фото «Амкар» – «Спартак»
20:03 Алексич: «Амкар» в матче со «Спартаком» подвела реализация
19:51 Лоськов: не мало ли сыграл в прощальном матче? Пусть молодёжь играет!
19:49 «Локомотив» разрешил болельщикам сфотографироваться с Кубком России
19:48 «Локомотив» — «Оренбург»: Лоськов был заменён на 13-й минуте
19:39 Сёмин получил награду за вклад в развитие отечественного футбола
19:29 Жамалетдинов: думаю, справился со своей задачей в матче ЦСКА с «Арсеналом»
19:29 Болельщики «Локомотива» вывесили баннер в честь Лоськова
19:25 Сёмин: Лоськов неплохо тренировался, посмотрим, сколько он выдержит
19:22 Роналдиньо: может быть, когда-нибудь проведу в Казани благотворительный матч
19:17 Цаллагов: пережил непонятные эмоции во время матча с «Крыльями», было нелегко
19:13 Лунёв: сегодня «Зенит», что называется, прорвало
19:05 Дзюба: после всех мучений сегодня для «Зенита» был мини-праздник
18:59 «Оренбург» объявил стартовый состав на матч с «Локомотивом»
18:58 «Ред Булл Зальцбург» в четвёртый раз подряд стал чемпионом Австрии
18:54 Тарханов: Фидлер сыграл в матче «Урал» — «Краснодар» на уколах
18:54 «Валенсия» с минимальным счётом победила «Эспаньол» в гостях
18:52 «Суонси» победил «Сандерленд», «Мидлсбро» проиграл «Саутгемптону»
18:52 «Крылья Советов» — «Зенит» — 1:3. Видеообзор матча
18:45 Шалимов: «Краснодар» в матче с «Уралом» пропустил дурацкий гол
18:35 «Локо» — «Оренбург»: Лоськов выйдет с первых минут и установит рекорд ЧР
18:31 Скрипченко: «Крылья Советов» доминировали во втором тайме матча с «Зенитом»
18:28 «Хоффенхайм» догнал «Боруссию» Д, «Ингольштадт» вылетел из Бундеслиги
18:24 «Бавария» со счётом 5:4 обыграла «РБ Лейпциг»
18:19 Луческу: «Крыльям Советов» в матче с «Зенитом» в какой-то мере не повезло
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Где трудоустроится Леонид Слуцкий?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+