Сёмин: может, Лоськов решит и дальше играть, посмотрим

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин после победы над «Оренбургом» (4:0) в матче 28-го тура РФПЛ не исключил возможность того, что полузащитник Дмитрий Лоськов продолжит выступления в составе московской команды.
43-летний ветеран вывел «железнодорожников» на игру с «Оренбургом» с капитанской повязкой и был заменён на 13-й минуте. Лоськов провёл прощальный матч за «Локомотив» и сыграл в своём 20-м сезоне чемпионата России, установив рекорд.
«Очень хорошо то, что Лоськов закончил выступления в такой торжественной атмосфере, при победе. Но не знаю, может, он решит ещё дальше играть, посмотрим.
Самое важное сегодня – победа, она была нужна нам, мы должны набирать очки, чемпионат не закончился. Также хочу сказать спасибо болельщикам. Я видел баннеры в мою честь, но не знал, что их 70. Большое спасибо! Сегодня мы показали болельщикам выигранный в Кубке России трофей, и это тоже очень хорошо»», — сказал Сёмин в эфире телеканала «Наш футбол».