Лам: в первом тайме игра нравилась зрителям, но не «Баварии»

Капитан «Баварии» Филипп Лам поделился впечатлениями от гостевого матча 33-го тура немецкой Бундеслиги с «РБ Лейпциг». Мюнхенская команда по ходу второго тайма уступала с разницей в два мяча, но в концовке сумела забить три мяча и победила со счётом 5:4.
«В первом тайме игра была как на качелях. Зрителям, конечно, хорошо, но не нам. Мы всегда хотим показывать организованный футбол, контролировать игру, компактно и агрессивно обороняться. Было заметно, что мы непременно хотим переломить ход встречи. „Лейпциг“ занимает второе место совершенно заслуженно», — цитирует Лама пресс-служба «Баварии».