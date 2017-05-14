Трапп может покинуть «ПСЖ», если клуб купит нового голкипера

Вратарь «ПСЖ» Кевин Трапп может покинуть команду грядущим летом. Как пишет Le10Sport со ссылкой на L'Equipe, летом руководство парижан собирается провести активную трансферную кампанию, усилив, помимо прочего, позицию голкипера.
Основные цели «ПСЖ» — Ян Облак из «Атлетико» и Кейлор Навас из «Реала». Если клуб купит одного из этих игроков, то, скорее всего, расстанется с Траппом, игрой которого недоволен президент парижан Нассер Аль-Хелаифи.
По итогам 36 туров чемпионата Франции 26-летний немецкий вратарь принял участие в 22 матчах, пропустив 12 голов.