Петраков недоволен высказыванием комментаторов, назвавших «Томь» пионеротрядом

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков после домашнего поражения от «Терека» (1:2) в матче 28-го тура российской Премьер-Лиги выразил недовольство и несогласие с высказываниями комментаторов, назвавших томскую команду во время одной из трансляций пионерским отрядом.
«С тем, как выразились ведущие трансляции с вашего канала, я не согласен полностью. Это не пионерский отряд под моим управлением. Нужно немного разбираться в футболе. То, что было в марте и то, что сейчас, две большие разницы. Если они хоть немного в футболе понимают и нормально к команде относятся, нужно какие-то выводы делать.
Нужно адекватно к команде относиться и вести себя достойно, а не освещать на всю страну какие-то свои мысли и домыслы. И Погорелову, и Савину мне бы хотелось на это обратить внимание», — заявил наставник томской команды в эфире телеканала «Наш футбол».