Рахимов: жаль, что «Томь» вылетает из Премьер-Лиги

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов после гостевой победы над «Томью» (2:1) в матче 28-го тура РФПЛ выразил сожаление в связи с вылетом томской команды.
«Жаль, что „Томь“ вылетает, футбольный город, я надеюсь, что мы ещё не раз сюда приедем.
Сегодня был соперник, которого ничего не напрягало. Я сразу сказал, что будет очень тяжёлая игра. Нам удалось забить голы, но дальше у нас в некоторых эпизодах проявились моменты пижонства. Мы стали недорабатывать, получили второй гол, была неприятная концовка, хорошо, что закончилось победой", — цитирует Рахимова РИА Томск.
«Томь» потеряла шансы остаться в РФПЛ ещё в 27-м туре, когда «Оренбург» выиграл у «Краснодара».