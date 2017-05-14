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Рахимов: жаль, что «Томь» вылетает из Премьер-Лиги

14 мая 2017, воскресенье. 15:21. Футбол

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов после гостевой победы над «Томью» (2:1) в матче 28-го тура РФПЛ выразил сожаление в связи с вылетом томской команды.

«Жаль, что „Томь“ вылетает, футбольный город, я надеюсь, что мы ещё не раз сюда приедем.

Сегодня был соперник, которого ничего не напрягало. Я сразу сказал, что будет очень тяжёлая игра. Нам удалось забить голы, но дальше у нас в некоторых эпизодах проявились моменты пижонства. Мы стали недорабатывать, получили второй гол, была неприятная концовка, хорошо, что закончилось победой", — цитирует Рахимова РИА Томск.

«Томь» потеряла шансы остаться в РФПЛ ещё в 27-м туре, когда «Оренбург» выиграл у «Краснодара».

Источник: РИА Томск Сообщить об ошибке
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Терек Томь Рашид Рахимов
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