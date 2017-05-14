«Динамо» обыграло «Шинник», лишившийся шансов на стыковые матчи

Сегодня, 14 мая, в матче 37-го тура Футбольной национальной лиги московское «Динамо» на стадионе «Арена Химки» принимало ярославский «Шинник».
Бело-голубые, досрочно завоевавшие первое место в таблице первенства ФНЛ, победили с минимальным счётом.
Единственный раз мяч в ворота гостей побывал на 25-й минуте, когда свои ворота поразил защитник Дмитрий Чистяков.
«Шинник» после этого поражения лишился шансов занять четвёртое место, дающее право участвовать в стыковых матчах за путёвку в российскую Премьер-Лигу.