Г. Невилл: Конте извлёк выгоду из работы, проделанной до него в «Челси» Моуринью

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл выразил мнение, что успех главного тренера «Челси» Антонио Конте был бы невозможен без усилий его предшественника Жозе Моуринью.
«На мой взгляд, Жозе дважды построил в „Челси“ отличную команду. Анчелотти и Конте извлекли из этого выгоду — они отлично отработали, но им помог прежний чемпионский опыт их предшественника.
Думаю, Конте ждут новые большие испытания в следующем сезоне. Во-первых, физическое. На 8, 10, 12 матчей больше. Это огромное преимущество, когда ты играешь меньше, чем соперники. Есть возможность подготовиться, восстановиться, когда ты не участвуешь в еврокубках.
Во-вторых, «Челси» ждёт психологическое испытание. Это те же самые игроки, с которыми в прошлом сезоне клуб потерпел неудачу. Они покорили вершину и не смогли собраться на следующий сезон. Не думаю, чтобы они упали на 10-е место в следующем году, но заново мотивировать игроков — это будет серьёзной задачей для Конте", — приводит слова Невилла Daily Mail.