Президент «Сельты»: никогда не скрывал симпатии к «Барселоне»

Президент «Сельты» Карлос Моуриньо отметил, что ему всегда импонировала игра «Барселоны» и он симпатизировал этой команде. Слова Моуриньо интересны тем, что сказаны перед отложенным матчем 21-го тура чемпионата Испании между его командой и мадридским «Реалом»
«Человеку очень сложно менять команду, за которую он болеет. Я с детских лет болел за «Сельту» и никогда не скрывал симпатии к «Барселоне» за её стиль игры. Но это только симпатия, и ничего больше», — приводит слова Моуриньо AS.
За тур до окончания национального первенства «Барселона» с 87 очками возглавляет турнирную таблицу. У «Реала» столько же очков и 2-е место, однако «сливочные» имеют игру в запасе.
Матч между «Сельтой» и «Реалом» состоится 17 мая.