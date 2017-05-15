Аспас: в матче с «Реалом» не можем позволить себе провалиться

Нападающий «Сельты» Яго Аспас перед матчем с мадридским «Реалом» настроен очень серьёзно. Команды должны встретиться друг с другом в пропущенной игре 21-го тура чемпионата Испании.
«Мне самому всегда хочется выходить на поле. Нас будут поддерживать наши болельщики, которые всегда рядом с нами. И в матче с «Реалом» мы не можем позволить себе провалиться. Впереди нас ждут два очень важных матча, и будет лучше, если мы их посвятим нашим болельщикам, добившись победы», — приводит слова Аспаса Mundo Deportiwo.
За тур до окончания чемпионата Испании «Барселона» с 87 очками возглавляет турнирную таблицу. Столько же очков и у занимающего 2-ю строчку «Реала», причём у «сливочных» игра в запасе.
«Сельта» встретится с «Реалом» 17 мая на своём поле.