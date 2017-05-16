«Спартак» обыграл «Терек» в молодёжном первенстве и вышел в лидеры

В Москве завершился матч 29-го тура молодёжного первенства. «Спартак», претендующий на чемпионский титул, принимал «Терек». В первом круге грозненцы добились победы (2:0), однако в отчётной встрече уступили (0:1). Поражение лишило «Терек» шансов побороться за бронзовые медали, которые теперь точно достанутся «Зениту».
Единственный гол в матче на 82-й минуте забил вышедший на замену Борис Цыганков. Благодаря этой победе «Спартак» вышел на первое место и опережает идущий вторым ЦСКА на два очка, но у «армейцев» игра в запасе. Свой матч москвичи проведут 17 мая. На выезде ЦСКА сыграет с «Рубином».
Таблицу российского молодёжного первенства можно посмотреть на «Чемпионате».