Албин: в Петербурге не было сварщиков, чтобы завершить работу на новом стадионе

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин рассказал о проблемах при завершении строительства стадиона «Крестовский».
«Был интересный момент, когда мы достраивали стадион. Чтобы завершить работу на кровле, мне нужно было найти 80 сварщиков, а их нет. В многомиллионом Петербурге нет сварщиков! Мы дойдём до того, что сварщиков будут возить на персональном автомобиле с водителем и охраной. 80 сварщиков мы рекрутировали из Беларуси, Украины…
Это не стадион, а культурно-спортивный комплекс. Говорите, можно было сделать его поменьше? Можно было. Но мы же должны всех удивить. Масштаб! Мы любим размах. Самая большая страна, самый лучший стадион, самый красивый город…
Мы на стадионе гоняли на мотоциклах и машинах, проводили мотошоу и рок-фестиваль, на который люди приходили танцевать и петь. Сыграли там два футбольных матча. Там можно будет и в хоккей сыграть, и плавать. Таковы технические возможности. Там есть кровля, выкатывается поле, он будет работать круглый год. Таких объектов в Петербурге давно не было и, наверное, уже не будет.
Не было ни одного человека, который верил, что я завершу стадион. Более того, самые большие сложности были впереди. 90 % мечтали, чтобы я его не достроил. Мне было стыдно, что мы 12 лет не можем его построить, что на каждом шагу полоскают Петербург, Россию и имя президента», — сказал Албин на встрече с советским писателем, ветераном Великой Отечественной войны Даниилом Граниным.