«Рубин» объявил, что все билеты на матч с ЦСКА реализованы

Все билеты на матч 29-го тура российской Премьер-Лиги между «Рубином» и ЦСКА, который состоится 17 мая на «Казань Арене», реализованы, говорится на официальном сайте клуба из Казани.
Ранее сообщалось, что вход на матч будет бесплатным для обладателей паспорта болельщика Кубка конфедераций — 2017.
Приём заявок на получение билетов в центре выдачи паспорта болельщика завершён. Прошедшие процедуру регистрации до 20:00 16 мая смогут получить билеты и паспорт болельщика 17 мая в центрах выдачи паспортов, а также во временных центрах у «Казань Арены» до начала игры.
Министр спорта Татарстана и член попечительского совета «Рубина» Владимир Леонов ранее выразил мнение, что явка на матч составит 40-42 тыс. человек.
Обладатели паспорта болельщика КК-2017 попадут на матч «Рубин» — ЦСКА бесплатно