Голы Жезуса, Де Брёйне и Туре помогли «Манчестер Сити» победить «Вест Бромвич»

«Манчестер Сити» одержал победу над «Вест Бромвич Альбион» в перенесённом матче 34-го тура чемпионата Англии. Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.
Голами в составе «горожан» отметились нападающий Габриэл Жезус, а также полузащитники Кевин Де Брёйне и Яя Туре. За «дроздов» мяч престижа на 87-й минуте забил Хал Робсон-Кану.
«Манчестер Сити» набрал 75 очков и занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, «Вест Бромвич» (45) идёт девятым.