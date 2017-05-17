Ломбертс: за 10 лет отдал всё «Зениту» и Санкт-Петербургу, буду скучать

Защитник «Зенита» Николас Ломбертс, который покинет команду по окончании сезона, поделился впечатлениями от своего последнего домашнего матча за клуб. «Зенит» во встрече 29-го тура РФПЛ обыграл на своём поле «Краснодар» со счётом 1:0.
«Да, тяжело. Эмоциональный момент для меня. Прошло 10 лет — я отдал всё «Зениту», городу, очень рад, что мог играть здесь. У меня есть уважение к болельщикам и к городу. Сегодня, когда они кричали моё имя 60 минут, было просто супер. Видел ли где-нибудь такое? Нет. А вы? Они — лучшие болельщики в мире.
Почему не останусь? Я больше не играю. Играл только 9 лет из 10, этот год не считаю. Надеюсь, что игровая практика в Бельгии поможет мне попасть в Петербург уже на чемпионат мира.
Конечно, я знал, что болельщики будут делать акцию, но настолько — я не думал. Рад, что мог сегодня сыграть две минуты. Классная песня «Остановите — Коле надо выйти», мне понравилось.
Кому предназначен букет? Жене. Она была со мной 10 лет, теперь мы рады, что едем домой, но будем приезжать ещё много-много раз сюда снова. Да, будет тяжело, когда я уеду, буду скучать», — передаёт слова Ломбертса корреспондент «Чемпионата» Руслан Славнухин.