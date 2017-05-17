Видео: вираж устроил перформанс в честь Ломбертса

Вираж на матче 29-го тура РФПЛ с «Краснодаром» устроил перформанс в честь защитника «Зенита» Николаса Ломбертса. Бельгиец подбежал к фанатам и поаплодировал им.
32-летний Ломбертс в марте подписал контракт с бельгийским клубом «Остенде», который начнёт действовать со следующего сезона. Соглашение рассчитано на три сезона.
Видео доступно на «Чемпионате».
В «Зените» бельгийский защитник играет с 2007 года, куда перешёл из «Гента». Тогда питерцы заплатили за футболиста € 4 млн.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча 29-го тура РФПЛ «Зенит» — «Краснодар».