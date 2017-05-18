Промес: семья – это всё

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес после победы над «Тереком» в матче 29-го тура РФПЛ (3:0), в котором футболист отметился голом, опубликовал фото из раздевалки красно-белых. На нём футболист запечатлён с чемпионским кубком, мамой, братом и флагом Суринама (у футболиста суринамские корни. – Прим. «Чемпионата»).
«Семья – это всё», — написал Промес на своей странице в «Инстаграме».
«Спартак» стал чемпионом впервые с 2001 года после 27-го тура РФПЛ, но кубок команде был вручён именно после матча с «Тереком», поскольку это был последний домашний матч «Спартака» в этом сезоне.
Фотографию можно посмотреть в «инстаграме» Промеса.