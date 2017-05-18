Муханов покинул пост главного тренера «Окжетпеса»

Главный тренер «Окжетпеса» Владимир Муханов покинул свой пост по собственному желанию, сообщает пресс-служба казахстанского клуба.
Специалист, трижды выигрывавший чемпионат Казахстана с «Актобе», провёл в «Окжетпесе» два с половиной сезона. За это время синегорцы занимали восьмое место, затем улучшили свой результат до пятого. На днях команда проиграла «Кайрату» (2:3), и сейчас она занимает восьмое место в турнирной таблице.
Исполняющим обязанности главного тренера «Окжетпеса» назначен Виктор Семёнов.
Гол Аршавина помог «Кайрату» одержать волевую победу над «Окжетпесом»