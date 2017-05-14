Гол Аршавина помог «Кайрату» одержать волевую победу над «Окжетпесом»

«Кайрат» одержал волевую победу над «Окжетпесом» в выездном матче 12-го тура чемпионата Казахстана. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
На дубль Сергея Струкова «Кайрат» ответил точными ударами экс-капитана сборной России Андрея Аршавина, Исаэла и Бауржана Турисбека.
«Кайрат» (22 очка) делит второе место в турнирной таблице с клубом «Ордабасы», сыграв на матч больше. «Окжетпес» (11) — 8-й.
Чемпионат Казахстана. 12-й тур.
«Окжетпес» (Кокшетау) — «Кайрат» (Алма-Ата) — 2:3.
Голы: Струков, 29 (1:0); Струков, 69 (2:0); Аршавин, 74 (2:1); Исаэл, 75 (2:2); Турисбек, 79 (2:3).
Посмотреть гол Аршавина можно в YouTube.