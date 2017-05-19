Матч «Мордовия» — «Луч» можно посетить бесплатно, предъявив символ победы

Спортивный центр «Старт» проведёт уникальную акцию для привлечения зрителей на матч заключительного тура первенства ФНЛ «Мордовия» — «Луч-Энергия», который состоится 20 мая в Саранске, сообщает «Столица С».
В случае выигрыша «Мордовия» останется в ФНЛ. Чтобы обеспечить ей хорошую поддержку, «Старт» бросил лозунг «Верим в команду — верим в победу!» и предложил болельщикам посетить игру бесплатно. Пропуском послужит атрибутика клуба — шарф, футболка, бейсболка и т. д. — или георгиевская ленточка как символ победы. Пользователей «ВКонтакте» пропустят за репост — достаточно показать контролёру опубликованную запись на своей страничке. Матч начнётся в 14:00 мск.