Каррагер: приобретение Мане у «Ливерпуля» решит проблемы «Тоттенхэма» в атаке

Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер предположил, что «Тоттенхэму» необходимо в межсезонье усилить правый фланг атаки и решением этой проблемы может стать приобретение нападающего мерсисайдцев Садио Мане.
«Это большая проблема для „Тоттенхэма“ — кого можно пригласить, усилив команду. Я всегда говорю о правом фланге, но кого можно взять для мгновенного усиления?
Мусса Сиссоко не заиграл справа, а на ум приходит Садио Мане, которым они, по сообщениям, интересовались прошлым летом. Такого игрока им и не хватает — того, кто обладает отличной скоростью и темпом в финальной трети.
Они частично компенсируют это за счёт крайних защитников, но не проблема ли это на выезде? Иногда приходится сесть на свою половину и играть на контратаках, а у них нет игроков, которые могут создавать давление на флангах в таких условиях.
То, что им непросто на трансферном рынке, было подтверждено прошлым летом, когда они потратили £ 50-60 млн, но не усилили основной состав», — цитирует Каррагера Sky Sports.