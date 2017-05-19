Белоголовцев: видел, как болельщики Реброва раздели, он настоящий мужчина

Телеведущий, актёр и болельщик «Спартака» Сергей Белоголовцев рассказал, как он встретил чемпионство столичного клуба, который завоевал этот титул впервые с 2001 года.
«Чемпионство я встретил дома на диване. Матч «Зенита» и «Терека» не смотрел, мне было не интересно. Я уже не надеялся увидеть нашу победу. Думал, что глубоким стариком встречу этот праздник, а тут молодым красавцем увидел чемпионство. Мой внук скоро уже будет понимать, что такое «Спартак». Мне кажется, что «Спартак» восстановит свою победную традицию, мы будем много ещё радоваться.
Отмечал чемпионство как любой русский человек – откупорил бутылку. Нет, это был не самогон Глушакова, который уже стал мемом. У меня уже здоровья не хватает на самогон и другие крепкие напитки. Я отмечал как в Италии – с красным вином, паршуто, мягким сыром и другими буржуйскими атрибутами. Я влюблён в Карреру, хотя ужасно переживал, когда убрали Дмитрия Аленичева, ведь он мой приятель. Он великий специалист и футболист, но ему немножко не хватило жёсткости, злости и правильной футбольной агрессии. У Карреры на лице написано, что он по-правильному злой.
Подкалывал ли я Михаила Шаца после нашей победы? Я выложил в социальных сетях фотографию, где мы с Михаилом стоим в атрибутике «Спартака» из программы «Назло рекордам». Подписал, что Мишаня главный секретный болельщик «Спартака». Теперь ему можно выйти из сумрака, и да прибудет с ним Дзюба.
Что касается церемонии награждения, то в какой-то момент было немного страшно за парней. Видно было, что они радуются и ликуют, но временами был лёгкий ужасок. Видел, что Реброва полностью раздели. Он настоящий мужчина. Шёл в раздевалку в одном нижнем белье, а ведь и это бельё могли снять, но он парень крепкий. Видимо, не дался.
Мы увидели, что у «Спартака» самая огромная армия болельщиков. Эти люди не предали «Спартак» и не бросили его. Всем этим болельщикам личный респект от меня. Мы так долго терпели, ждали, страдали и выслушивали обидные вещи. Теперь наш праздник, и мы можем ответить: лев проснулся», — сказал Белоголовцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
Видео поздравления Сергея Белоголовцева можно посмотреть на «Чемпионате».