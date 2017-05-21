Источник: Вальверде станет новым главным тренером «Барселоны»

Наставник «Атлетика» Эрнесто Вальверде станет новым главным тренером «Барселоны», сообщает El Correo. По данным издания, 53-летний специалист принял предложение возглавить каталонскую команду, а президент клуба Хосеп Мария Бартомеу уже сообщил игрокам, что с 30 июня Вальверде станет новым наставником сине-гранатовых.
Вальверде сменит на посту главного тренера «Барселоны» Луис Энрике, который ещё в начале марта объявил об уходе по окончании сезона.
Ранее испанские СМИ утверждали, что многие игроки «Барселоны» хотят Вальверде на посту главного тренера.
Руководство клуба в свою очередь сообщало, что информация относительно нового тренера команды появится не ранее 29 мая.