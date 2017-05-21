Гончаренко: к сожалению, Дзагоев получил очередную травму

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев пропустит матч 30-го тура российской Премьер-Лиги с «Анжи» из-за травмы. Об этом в преддверии игры сообщил главный тренер «армейцев» Виктор Гончаренко.
«К сожалению, Алан получил очередную травму, поэтому играть сегодня не может», — заявил Гончаренко в эфире телеканала «Наш футбол».
В нынешнем сезоне Дзагоев принял участие в 15 матчах российского чемпионата, проведя на поле в общей сложности 966 минут.
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«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Анжи». Начало — в 15:00 мск.