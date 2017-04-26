Врач ЦСКА объяснил, почему Дзагоев не смог продолжить матч с «Локомотивом»

Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов рассказал о подробностях повреждения полузащитника Алана Дзагоева, который не смог завершить первый тайм домашнего матча 25-го тура российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (4:0). Футболист захромал и на 17-й минуте уступил место на поле Кириллу Набабкину
«Дзагоев почувствовал дискомфорт, поэтому не смог продолжить игру. Это задняя поверхность бедра. Завтра он пройдёт обследование, и будет понятна тяжесть травмы», — передаёт слова Керимова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.