«Монако» хочет продлить контракт с Жардимом

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев сообщил, что клуб намерен продлить контракт с главным тренером Леонарду Жардимом, который в этом сезоне привёл монегасков к победе в чемпионате Франции.
«Мы хотим продлить контракт с Жардимом. Он никогда не говорил, что хочет покинуть «Монако». Постараемся сохранить и большую часть своих игроков. У нас будет конкурентоспособная команда на следующий сезон. Понимаем, что будет сложно снова провести выдающийся сезон, но мы постараемся сохранить титул», – приводит слова Васильева L'Equipe.
Контракт Жардима с «Монако» истекает летом 2019 года.
Конец сказки. Куда разбегутся футболисты «Монако» летом
После феноменального сезона игроки «Монако» станут главными трансферными целями всех европейских топ-клубов.