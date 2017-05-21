Кабальеро: хочу остаться в «Манчестер Сити», это был мой лучший сезон в клубе

Аргентинский голкипер Вилли Кабальеро рассказал о своём желании остаться в «Манчестер Сити». В нынешнем сезоне 35-летний сыграл в 26 матчах за команду Хосепа Гвардиолы, сумев выиграть конкуренцию за место в составе у Клаудио Браво. Контракт Кабальеро истекает грядущим летом.
«Я хотел бы поговорить с руководством клуба, когда закончится последняя игра сезона, и я хочу остаться, потому что я очень счастлив, и моя семья тоже. Это был мой лучший сезон в „Сити“, потому что я начал позади Клаудио Браво и Джо Харта, а теперь я — первый номер. Так что посмотрим», — цитирует Кабальеро интернет-издание Goal.
Гвардиола будет делать выбор между Браво и Кабальеро в зависимости от соперника