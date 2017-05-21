Рамос: Примера — лучшая и самая сложная лига в мире, «Реал» заслужил этот титул

Капитан «Реала» Серхио Рамос поделился впечатлениями от победы в чемпионате Испании. «Реал» выиграл у «Малаги» в матче 38-го тура испанской Примеры. Встреча проходила в Малаге на стадионе «Ла-Росаледа» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
«Очень приятные эмоции, чемпионский титул — награда за стабильность. Наша команда заслужила чемпионство своей игрой на протяжении всего этого сезона. Ключевой момент здесь — стабильность: на каждый матч нужно выходить как на последний. Мы сохраняли хладнокровие, когда это было нужно, и брали свои очки. „Реал“ всегда играл до конца и заслужил титул.
Примера — лучшая и самая сложная лига в мире. «Барселона», «Атлетико», в этом сезоне себя отлично показала «Севилья» — конкуренция была крайне высокой", — цитирует Рамоса Marca.