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Иньеста: «Реал» был чуть лучше «Барселоны» и заслуженно стал чемпионом

21 мая 2017, воскресенье. 23:18. Футбол

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста поделился впечатлениями от победы над «Эйбаром» в матче 38-го тура испанской Примеры и поздравил «Реал» с чемпионством. Игра состоялась в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счётом 4:2.

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«Мы выиграли матч, но не смогли выиграть титул. Нам не хватало стабильности, которая требуется для того, чтобы стать чемпионом. Жаль, что нам не хватило всего трёх очков. Сегодня мы выиграли, но не всё зависело от нас.

Мы сделали всё, что могли, но уступили команде, которая была чуть лучше и заслуженно взяла титул", — сказал Иньеста в эфире BeIN.

Источник: beIN Sports Сообщить об ошибке
Теги
ФК Барселона ФК Реал Мадрид Эйбар Андрес Иньеста
Новости. Футбол
21 мая 2017, воскресенье
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